Из российского плена освободили еще 12 украинцев, фото: Андрей Ермак

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З російського полону в результаті чергового обміну звільнили ще 12 осіб.

Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що серед звільнених:

чотири бійці ВМС;

двоє нацгвардійців;

двоє прикордонників;

один боєць тероборони;

троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

Серед звільнених військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний, — наголошує Єрмак.

За його словами, за останній тиждень вдалося повернути 98 українців.