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Из российского плена освободили еще 12 украинцев, фото: Андрей Ермак

Защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного — из плена освободили еще 12 украинцев (ФОТО)

26 ноя 2022, 14:54
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З російського полону в результаті чергового обміну звільнили ще 12 осіб.





Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що серед звільнених:

  • чотири бійці ВМС;
  • двоє нацгвардійців;
  • двоє прикордонників;
  • один боєць тероборони;
  • троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

Серед звільнених військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний, — наголошує Єрмак.

За його словами, за останній тиждень вдалося повернути 98 українців.

З російського полону звільнили ще 12 українців, фото: Андрій Єрмак

Источник: Ракурс


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