Из плена домой удалось вернуть 50 украинцев. Фото: Андрей Ермак

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Новий обмін полоненими відбувся між Україною та російською федерацією у четвер, 1 грудня.

Додому повернулися 50 українських військових. Серед них є оборонці Маріуполя та заводу «Азовсталь», полонених, яких окупанти тримали в Оленівці. Також серед звільнених — поранені у боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Про це очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома, — зазначив він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що затриманих служителів Російської православної церкви в Україні можуть обміняти на полонених українців.