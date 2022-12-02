Белорусские пограничники заявили о сбитии «шпионского БПЛА». Фото: hsto.org

https://racurs.ua/n177387-pogranichniki-belarusi-zayavili-o-sbitii-shpionskogo-drona-iz-ukrainy.html

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Прикордонники білорусі заявили, що 1 грудня посадили на кордоні «український» безпілотник.

Військові та прикордонники сусідньої країни зафіксували БПЛА на висоті близько 300 м над пунктом пропуску «Мокрани» (український пункт «Доманове»), що за 1 тис. 200 м від кордону. Це дрон нібито прямував з території України у тил білорусі. Безпілотник примусово посадили із застосуванням радіоелектронної зброї. Про це прес-служба прикордонного комітету білорусі повідомила в Telegram.

Зазначається, що квадрокоптер не мав розпізнавальних знаків і був обладнаний вбудованою відеокамерою для ведення розвідки.

Раніше в Державній прикордонній службі України запевняли, що українська сторона не створює жодних провокацій на кордоні, на відміну від білорусі.

Нагадаємо, в ДПСУ заявляли про те, що білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити прикордонникам можливість спостереження за лінією українсько-білоруського кордону. Зокрема, білоруські прикордонники періодично намагаються глушити українські БПЛА, які Прикордонна служба використовує для нагляду за територією.