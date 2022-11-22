Білоруські прикордонники намагаються перехоплювати дрони ДПСУ. Фото:

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Білоруські прикордонники періодично намагаються глушити українські безпілотники, які ДПСУ використовує для нагляду за територією.

Сусідня країна активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити прикордонникам можливість спостереження за лінією українсько-білоруського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам, — розповів він.

Демченко розповів, що зараз українські військові продовжують зводити зміцнення лінією кордону з білоруссю. Всі під’їзні шляхи знищуються, а особливо небезпечні ділянки — мінуються.

За словами речника ДПСУ, Збройні сили України на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, але наразі провокацій з білоруського боку не фіксуються.

Нагадаємо, на початку листопада в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що для формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі агресору необхідно щонайменше два-три місяці.