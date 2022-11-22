Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Білоруські прикордонники намагаються перехоплювати дрони ДПСУ. Фото:

Прикордонники білорусі намагаються перехоплювати українські дрони — ДПСУ

22 лис 2022, 16:50
999

Білоруські прикордонники періодично намагаються глушити українські безпілотники, які ДПСУ використовує для нагляду за територією.





Сусідня країна активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити прикордонникам можливість спостереження за лінією українсько-білоруського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам, — розповів він.

Демченко розповів, що зараз українські військові продовжують зводити зміцнення лінією кордону з білоруссю. Всі під’їзні шляхи знищуються, а особливо небезпечні ділянки — мінуються.

За словами речника ДПСУ, Збройні сили України на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, але наразі провокацій з білоруського боку не фіксуються.

Нагадаємо, на початку листопада в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що для формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі агресору необхідно щонайменше два-три місяці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів