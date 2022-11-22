Ракурсhttps://racurs.ua/
Белорусские пограничники пытаются перехватывать дроны ГПСУ. Фото:
Белорусские пограничники пытаются перехватывать дроны ГПСУ — ситуация на украинско-белорусской границеhttps://racurs.ua/n177069-belorusskie-pogranichniki-pytautsya-perehvatyvat-drony-gpsu-situaciya-na-ukrainsko-belorusskoy.htmlРакурс
Білоруські прикордонники періодично намагаються глушити українські безпілотники, які ДПСУ використовує для нагляду за територією.
Сусідня країна активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити прикордонникам можливість спостереження за лінією українсько-білоруського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.
І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам, — розповів він.
Демченко розповів, що зараз українські військові продовжують зводити зміцнення лінією кордону з білоруссю. Всі під’їзні шляхи знищуються, а особливо небезпечні ділянки — мінуються.
За словами речника ДПСУ, Збройні сили України на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, але наразі провокацій з білоруського боку не фіксуються.
Нагадаємо, на початку листопада в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що для формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі агресору необхідно щонайменше два-три місяці.
.