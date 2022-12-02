Силы спецопераций уничтожили российскую РЭБ, терроризировавшую Пологи

https://racurs.ua/n177401-sily-specoperaciy-unichtojili-rossiyskuu-reb-terrorizirovavshuu-pologi.html

Ракурс

У Пологах на Запоріжжі знищено ворожий комплекс радіоелектронної боротьби, який тримав без зв’язку цілий район. Бійці Сил спеціальних операцій виявили його координати та передали їх артилеристам.

Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для придушування мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом.

Координати ворожого РЕБу наші воїни передали дружнім артилерійським підрозділам, які знищили комплекс противника.



Саме цей підрозділ Сил спеціальних операцій раніше відзначився знищенням ворожого комплексу С-300, який обстріляв пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло немовля.

Раніше «Ракурс» повідомляв, як оператори БПЛА знищили склад боєприпасів армії росії.