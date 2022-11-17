Ракетный удар рф - Из-под завалов дома в Запорожье достали семь тел

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З-під завалів житлового будинку у місті Вільнянськ Запорізької області, у який влучила ворожа ракета вранці 17 листопада, рятувальники спочатку вилучили тіла шістьох загиблих.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 т залишків будівельних конструкцій.

З-під завалів вилучено вже шістьох загиблих, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС кажуть, що під завалами ще можуть бути люди. В будинку проживало чотири родини — щонайменше восьмеро осіб.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів у Вільнянську вилучили тіла сімох загиблих.