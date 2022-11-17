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Ракурс
Ракетний удар рф - З-під завалів будинку на Запоріжжі дістали сім тіл

Ракетний удар рф — З-під завалів будинку на Запоріжжі дістали сім тіл

17 лис 2022, 19:20
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З-під завалів житлового будинку у місті Вільнянськ Запорізької області, у який влучила ворожа ракета вранці 17 листопада, рятувальники спочатку вилучили тіла шістьох загиблих.





Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 т залишків будівельних конструкцій.

З-під завалів вилучено вже шістьох загиблих, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС кажуть, що під завалами ще можуть бути люди. В будинку проживало чотири родини — щонайменше восьмеро осіб.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів у Вільнянську вилучили тіла сімох загиблих.

Через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей, — написав він.

Джерело: Ракурс


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