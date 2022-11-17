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Ракетний удар рф - З-під завалів будинку на Запоріжжі дістали сім тіл
Ракетний удар рф — З-під завалів будинку на Запоріжжі дістали сім тілhttps://racurs.ua/ua/n176902-raketnyy-udar-rf-z-pid-zavaliv-budynku-na-zaporijji-distaly-sim-til.htmlРакурс
З-під завалів житлового будинку у місті Вільнянськ Запорізької області, у який влучила ворожа ракета вранці 17 листопада, рятувальники спочатку вилучили тіла шістьох загиблих.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 т залишків будівельних конструкцій.
З-під завалів вилучено вже шістьох загиблих, — йдеться у повідомленні.
У ДСНС кажуть, що під завалами ще можуть бути люди. В будинку проживало чотири родини — щонайменше восьмеро осіб.
Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів у Вільнянську вилучили тіла сімох загиблих.
Через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей, — написав він.
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