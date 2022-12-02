Испания передала Украине первый зенитно-ракетный комплекс Hawk

https://racurs.ua/n177404-ispaniya-peredala-ukraine-pervyy-zenitno-raketnyy-kompleks-hawk.html

Ракурс

Іспанія передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс Hawk.

Про це 2 грудня у Твіттер повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Hosted ��#DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for �� and visited our soldiers in a hospital. �� stands with ��: humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in ��

Our 1st Hawks are provided by �� pic.twitter.com/Nm02iW9oFb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 1 грудня відвідала Одесу і там зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомила пресслужба іспанського оборонного відомства.

У релізі йдеться, що в Україну чиновниця приїхала з Кишинева, а посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда і представник Міноборони України зустріли її на кордоні.



В Одесі Роблес відвідала військово-морську базу, шпиталь, де поспілкувалася з пораненими військовослужбовцями та медичним персоналом. Також вона ходила до пам’ятника Хосе де Рібасу — першому градоначальнику Одеси.

Повітряне командування «Центр» 19 листопада повідомило, що американський зенітний ракетний комплекс Hawk найближчими днями посилить українську систему ППО.

Hawk стане черговим іноземним комплексом ППО, який отримали ЗСУ. Наразі російські цілі в українському небі збиває німецький Iris-T та норвезький NASAMS.

Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.

HAWK — це американська зенітна ракета середнього радіусу дії. Її спроектували як більш мобільний відповідник MIM-14 Nike Hercules[en], поступившись далекобійністю за значно менші розміри та вагу. Її низька дієвість була значно підвищена у порівнянні з Nike завдяки застосуванню нових радарів і системи напівактивного радарного самонаведення безперервної хвилі. Вона стала на службу армії США у 1959.

У 1971 провели програму її ґрунтовного покращення, яка включала кілька покращень для ракети та замінила всі радарні системи на нові моделі. Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений радіоелектронний захист, можливість наводитись на глушилки, а в 1995 додали нову боєголовку, яка уможливила дію проти тактичних ракет близької дії.