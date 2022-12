Іспанія передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс Hawk.

Про це 2 грудня у Твіттер повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Hosted #DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for and visited our soldiers in a hospital. stands with : humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in

Our 1st Hawks are provided by