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Німеччина до кінця року надасть Україні дві додаткові IRIS-T
Німеччина до кінця року надасть Україні дві додаткові IRIS-Thttps://racurs.ua/ua/n201591-nimechchyna-do-kincya-roku-nadast-ukrayini-dvi-dodatkovi-iris-t.htmlРакурс
Німеччина до кінця року надасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T, оголосила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок у вівторок.
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IRIS-T є ракетною системою, здатною збивати літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.
Поставка двох нових систем IRIS-T є частиною плану канцлера Німеччини Олафа Шольца, оголошеного ним у вересні, де йшлося про 17 таких систем.
Раніше «Голос Америки» цитував німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга, голову Ситуаційного центру Бундесверу щодо України, котрий обіцяв, що IRIS-T прибудуть в Україну «до Різдва».
З початку війни в Україні Німеччина надала Україні понад 38,85 млрд дол. допомоги, заявила Бербок і вказала, що ця допомога служить не лише захисту України, «а й для нашого власного захисту і миру».