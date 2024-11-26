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Ракурс
Германия до конца года предоставит Украине две дополнительные IRIS-T

Германия до конца года предоставит Украине две дополнительные IRIS-T

26 ноя 2024, 18:02
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Німеччина до кінця року надасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T, оголосила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок у вівторок.


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IRIS-T є ракетною системою, здатною збивати літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

Поставка двох нових систем IRIS-T є частиною плану канцлера Німеччини Олафа Шольца, оголошеного ним у вересні, де йшлося про 17 таких систем.

Раніше «Голос Америки» цитував німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга, голову Ситуаційного центру Бундесверу щодо України, котрий обіцяв, що IRIS-T прибудуть в Україну «до Різдва».

З початку війни в Україні Німеччина надала Україні понад 38,85 млрд дол. допомоги, заявила Бербок і вказала, що ця допомога служить не лише захисту України, «а й для нашого власного захисту і миру».

Источник: Ракурс


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