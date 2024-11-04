Система ППО NASAMS. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200901-kanada-vidpravyla-ukrayini-pershu-zamovlenu-systemu-nasams.html

Ракурс

Канада посилить українську протиповітряну оборону.

.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи протиповітряної оборони NASAMS. Україна розраховує отримати її до кінця поточного року. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після праведної телефонної розмови з Трюдо.

З главою канадського уряду Зеленський також говорив про подальшу оборонну підтримку України. Розповів союзнику й про ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Сторони також скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 у 2025 році.

Зеленський подякував Трюдо та його команді за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб», що відбулася в Монреалі 30−31 жовтня.

Президент додав, що наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа Плану миру за результатами всіх тематичних конференцій.

Нагадаємо, навесні цього року повідомлялося, що закуплений Канадою для України комплекс протиповітряної оборони NASAMS «застряг» через проблеми з фінансуванням у Сполучених Штатах. Замовлення на 406 млн дол. зробили понад рік тому і досі воно не виконане.