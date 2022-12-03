ВСУ уничтожили еще свыше 500 россиян и вертолет

https://racurs.ua/n177416-vsu-unichtojili-esche-svyshe-500-rossiyan-i-vertolet.html

Ракурс

Збройні сили України впродовж п’ятниці, 2 грудня, ліквідували 510 російських солдатів та збили ворожий гелікоптер.

Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали: