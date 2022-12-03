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Ракурс
ЗСУ знищили ще понад 500 росіян і гелікоптер

ЗСУ знищили ще понад 500 росіян і гелікоптер

3 гру 2022, 09:50
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Збройні сили України впродовж п’ятниці, 2 грудня, ліквідували 510 російських солдатів та збили ворожий гелікоптер.





Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 90 тис. 600 (+510 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 2 тис. 917 (+1 од.);

  • бойових броньованих машин — 5 тис. 886 (+3 од.);

  • артилерійських систем — 1 тис. 906 (+1 од.);

  • гелікоптерів — 263 (+1 од.),

  • безпілотників — 1 тис. 572 (+8 од.).

Джерело: Ракурс


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