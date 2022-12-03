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ЗСУ знищили ще понад 500 росіян і гелікоптер
ЗСУ знищили ще понад 500 росіян і гелікоптерhttps://racurs.ua/ua/n177416-zsu-znyschyly-sche-ponad-500-rosiyan-i-gelikopter.htmlРакурс
Збройні сили України впродовж п’ятниці, 2 грудня, ліквідували 510 російських солдатів та збили ворожий гелікоптер.
Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.
Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали:
особового складу — близько 90 тис. 600 (+510 осіб ліквідовано за добу);
танків — 2 тис. 917 (+1 од.);
бойових броньованих машин — 5 тис. 886 (+3 од.);
артилерійських систем — 1 тис. 906 (+1 од.);
гелікоптерів — 263 (+1 од.),
безпілотників — 1 тис. 572 (+8 од.).
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