Очередной ленд-лиз от россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n177419-ocherednoy-lend-liz-ot-rossiyan-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Черговий ленд-ліз від воєнних злочинців армії росії показали воїни Збройних сил України. Відео у Телеграм оприлюднив 3 грудня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали покинуті позиції воєнних злочинців армії росії і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси.