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Ракурс
Очередной ленд-лиз от россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

Очередной ленд-лиз от россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

3 дек 2022, 11:20
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Черговий ленд-ліз від воєнних злочинців армії росії показали воїни Збройних сил України. Відео у Телеграм оприлюднив 3 грудня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Нагадаємо, раніше ЗСУ показали покинуті позиції воєнних злочинців армії росії і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси.

Источник: Ракурс


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