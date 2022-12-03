Американские сенаторы проведут секретный брифинг по поводу помощи Украине

https://racurs.ua/n177424-senatory-ssha-provedut-sekretnyy-brifing-po-pomoschi-ukraine-na-konu-37-mlrd-dollarov.html

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Надання допомоги США Україні розглянуть наступної середи, 7 грудня, американські сенатори.

У Вашингтоні відбудеться секретний брифінг щодо допомоги Україні, повідомляє CNN із посиланням на джерела в Сенаті.

Адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги на 37 млрд дол., що може бути включено в загальний законопроект про додаткове фінансування уряду, який мають затвердити до 16 грудня.

CNN пише, що досі невідомо, чи вдасться адміністрації домовитися про новий пакет, чи їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агенцій на рівні минулого року.

Проти варіанту з резолюцією застерігав Пентагон.

Тим часом 2 грудня Україна отримала від США 1,5 млрд дол. — це перша частина гранту на 4,5 млрд дол., про виділення якого нещодавно заявили США.

Гроші спрямують на виплати пенсій, соціальної допомоги, зокрема переселенцям, оплату медичних послуг тощо, повідомили в Мінфіні України.