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Транш гранта правительства США поступил в Украину — на что используют 1,5 млрд долларов
Транш гранта правительства США поступил в Украину — на что используют 1,5 млрд долларовhttps://racurs.ua/n177405-transh-granta-pravitelstva-ssha-postupil-v-ukrainu-na-chto-ispolzuut-1-5-mlrd-dollarov.htmlРакурс
До України надійшла перша частина гранту від США у 1,5 млрд. дол.
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів США.
Це перша частина грантових коштів (всього 4,5 млрд дол.), які були надані США через Цільовий фонд Світового банку. Ці кошти використають на забезпечення пенсійних виплат та соціальної допомоги.
Кабмін зможе профінансувати цими грошима оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, внутрішньо переміщених осіб, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
Гроші надано в рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні».
Тим часом очільник українського Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримує обладнання для ремонту енергооб'єктів практично з усіх країн Європи. Допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів.
Шмигаль доручив Віцепрем'єр-міністру з відновлення України створити координаційний штаб, який займатиметься роботою щодо постачання й розподілу генераторів, що Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу.
Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів. Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі «Пункти незламності». Це першочергове завдання, — написав Шмигаль.
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