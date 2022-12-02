Транш гранту уряду США надійшов в Україну - на що використають 1,5 млрд доларів

Кабмін зможе профінансувати цими грошима оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, внутрішньо переміщених осіб, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Гроші надано в рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні».

Тим часом очільник українського Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримує обладнання для ремонту енергооб'єктів практично з усіх країн Європи. Допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів.

Шмигаль доручив Віцепрем'єр-міністру з відновлення України створити координаційний штаб, який займатиметься роботою щодо постачання й розподілу генераторів, що Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу.