Рашисты украли значительное количество украинской пшеницы

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Ракурс

Російські загарбники зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій України 5,8 млн тонн пшениці, вартість якої оцінюється у щонайменше 1 млрд доларів.

Про це свідчать результати дослідження програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства, проведеного з використанням супутникових зображень, повідомляє прес-служба NASA.

Ризики на землі під час війни зробили систему моніторингу врожаю NASA одним з небагатьох безпечних і надійних способів для дослідників відстежувати, що відбувається з посівами в Україні, — зазначають у NASA.

В ході аналізу застосовувалась система машинного навчання, яка виявляла зміни текстури та кольору на основі супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

Також українські чиновники по можливості стежили за врожаєм із землі.

Фактичні дані, які ми поступово отримуємо безпосередньо з полів на підконтрольних Україні територіях, дуже близькі до оцінок, отриманих у співпраці з NASA, — наголошують у Мінагрополітики України.

Пшеницю здебільшого збирають у середині липня.

Дослідження показало, що з непідконтрольних територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці — близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Зазначається, що, згідно з підрахунками NASA, фермери зібрали 26,6 млн тонн пшениці в 2022 році, що на кілька мільйонів тонн більше, ніж очікувалося в прогнозах.

Це менше порівняно з рекордним урожаєм попереднього року у 33 млн тонн, але він близький до середнього п’ятирічного показника в 27,9 млн тонн, — зазначають у NASA.

Однак через війну Україна не отримала доступу до 22% цієї пшениці на сході країни.