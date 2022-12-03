Последствия российского обстрела, фото: Дмитрий Живицкий

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Ракурс

На Сумщині вчора, 2 грудня, в результаті російського обстрілу прикордонного села Зноб-Новгородської громади були знищені склади та ангари одного з місцевих агропідприємств.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, обстріл здійснювався із САУ, на території господарства розірвалися 24 снаряди.