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Ракурс
Последствия российского обстрела, фото: Дмитрий Живицкий

Российский обстрел уничтожил агропредприятие на Сумщине (ФОТО)

3 дек 2022, 17:36
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На Сумщині вчора, 2 грудня, в результаті російського обстрілу прикордонного села Зноб-Новгородської громади були знищені склади та ангари одного з місцевих агропідприємств.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, обстріл здійснювався із САУ, на території господарства розірвалися 24 снаряди.

Ворог не вперше обстрілює саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не лишилося, — наголошує Живицький.

Наслідки російського обстрілу, фото: Дмитро Живицький

Источник: Ракурс


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