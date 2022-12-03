Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ способствовала введению санкций против ряда духовных лиц, фото: СБУ

«Церковный список» санкций СНБО опубликовала СБУ

3 дек 2022, 21:33
999

СБУ опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом України Володимиром Зеленським.





Відповідний перелік розміщено на сайті відомства.

Загалом йдеться про десять осіб, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією:

  • Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
  • Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
  • Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
  • Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
  • Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
  • Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
  • Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
  • Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
  • Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

  • пропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
  • погодилися на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію росії в Україні.

У СБУ зазначають, що обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджують строком на п’ять років. Вони стосуватимуться:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • блокування на виведення капіталів за межі України тощо.

Крім того, цих осіб позбавляють державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності, — зазначають в СБУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров