«Церковний список» санкцій РНБО опублікувала СБУ

СБУ сприяла запровадженню санкцій проти низки духовних осіб, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n177440-cerkovnyy-spysok-sankciy-rnbo-opublikuvala-sbu.html

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СБУ опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідний перелік розміщено на сайті відомства.

Загалом йдеться про десять осіб, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

пропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

погодилися на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію росії в Україні.

У СБУ зазначають, що обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджують строком на п’ять років. Вони стосуватимуться:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

блокування на виведення капіталів за межі України тощо.

Крім того, цих осіб позбавляють державних нагород України, а також інших форм відзначення.