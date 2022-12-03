«Церковний список» санкцій РНБО опублікувала СБУ

«Церковний список» санкцій РНБО опублікувала СБУhttps://racurs.ua/ua/n177440-cerkovnyy-spysok-sankciy-rnbo-opublikuvala-sbu.htmlРакурс
СБУ опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом України Володимиром Зеленським.
Відповідний перелік розміщено на сайті відомства.
Загалом йдеться про десять осіб, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном, — наголошують у СБУ.
Зазначається, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
- пропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
- погодилися на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію росії в Україні.
У СБУ зазначають, що обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджують строком на п’ять років. Вони стосуватимуться:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- блокування на виведення капіталів за межі України тощо.
Крім того, цих осіб позбавляють державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності, — зазначають в СБУ.