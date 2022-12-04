В Украине продолжаются отключения электроэнергии

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В Україні в разі тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати заклади.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, повідомляє агентство «Укрінформ».

За її словами, на випадок блекауту готові два рівні закладів, які забезпечені критичними потребами по генераторах:

до першого рівня належать ті, які мають працювати безперебійно, якщо буде відсутнє виключно енергоживлення;

до другого рівня — заклади, які працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення. Зокрема, ідеться про ті, що мають автономне опалення.

Карчевич наголосила, що «і перший, і другий рівень закладів забезпечені базово критичною потребою по генераторах, і так само потребою по супутникових станціях Starlink для того, щоб був можливий зв’язок і комунікації у таких екстрених ситуаціях».

Зрозуміло, що з нашої сторони надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються, — зазначила чиновниця.

Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації. На сьогодні, як ви бачили, проблем не було. Навіть коли було відсутнє кілька днів енергопостачання, заклади працювали в штатному режимі, — додала вона.

Джерело: «Укрінформ»