Украинские военные сообщили, почему россия меньше запускает Shahed-136

https://racurs.ua/n177459-ukrainskie-voennye-soobschili-pochemu-rossiya-menshe-zapuskaet-shahed-136.html

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росія перестала запускати іранські дрони-камікадзе через холодну погоду. Як виявилося, будь-які літальні апарати, якими є саме дрони, виготовлені з пластику та з інших матеріалів, схильні до впдиву морозів та погодних умов.

Наразі є лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність, — сказав в національному телемарафоні помічник командувача об'єднаними силами Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін.

Цього тижня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російська армія вже два тижні не користувалася іранськими дронами «Шахед». Він припустив, що Росія витратила першу партію безпілотників, а апарати, що залишилися, поки отримати не може, ймовірно, через «політичні процеси».

Крі мтого, спецпредставник США з Ірану Роберт Маллі розповів, що у відповідь на небажання Ірану відновлювати ядерну угоду Вашингтон намагатиметься зірвати постачання іранського озброєння до росії.

Цього тижня ​Командування Повітряних сил повідомило, що всього росія застосувала понад 400 Shahed-136. Ймовірно, перша партія дронів-камікадзе закінчилася.

Вже два тижні приблизно не спостерігаємо, а може і більше, цих іранських БПЛА. Ймовірно, що перша партія, яка їм надійшла, вже закінчилася. Це було понад 400 застосовано по Україні Shahed-136. Десь 340 збито цих БПЛА протиповітряною обороною. Була інформація, що росія замовила їх понад 1,7 тис. штук.

Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, йдуть процеси політичного характеру, бо на Близькому Сході теж непроста ситуація, й Іран теж перебуває в дуже серйозних складних обставинах. І на це можуть впливати інші країни, — повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Крім того, ЗМІ публікували фото з аеродрому в російському Енгельсі. Там стало помітно більше літаків ворожої авіації. Країна-терорист перекинула ще чотири додаткові бомбардувальники на аеродром в Енгельсі, звідки ворожа стратегічна авіація здійснює вильоти та бомбардує територію України. Наразі на місці дислокації помічено близько 25 літаків.