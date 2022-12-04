Подрыв российской БМП на мине под Угледаром попал на видео

https://racurs.ua/n177462-podryv-rossiyskoy-bmp-na-mine-pod-ugledarom-popal-na-video.html

Ракурс

Бої на сході під Вугледаром та Бахмутом у ці дні в центрі уваги всього світу. Росіяни зосередили тут велике угруповання військ.

Підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео, яке 4 грудня опублікували декілька воєнних кореспондентів.

Типовий прорив русні на Донбасі, — так ролик у своєму ТГ-каналі прокоментував журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що 4 грудня приблизно о 14.00 підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Схід» збив російський гелікоптер Ка-52 («Алігатор»).