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Ракурс
Підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео

Підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео

4 гру 2022, 17:26
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Бої на сході під Вугледаром та Бахмутом у ці дні в центрі уваги всього світу. Росіяни зосередили тут велике угруповання військ.





Підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео, яке 4 грудня опублікували декілька воєнних кореспондентів.

Типовий прорив русні на Донбасі, — так ролик у своєму ТГ-каналі прокоментував журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що 4 грудня приблизно о 14.00 підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Схід» збив російський гелікоптер Ка-52 («Алігатор»).

Джерело: Ракурс


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