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Ракурс
ЗСУ завалили черговий Ка-52 росіян на сході

ЗСУ завалили черговий Ка-52 росіян на сході (ВІДЕО)

4 гру 2022, 15:58
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На сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.





Повітряні сили повідомили, що приблизно о 14.00 підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Схід» збив російський гелікоптер Ка-52 («Алігатор»).

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило відео бойової роботи українського підрозділу. На ньому збиття Ка-52 показано з відстані до кілометра. У чорну точку, яка наближається влучила ракета, стався вибух, після чого можна розрізнити силует вертольота, що падає на землю.

Нагадаємо, що у свіжій статистиці Генштабу ЗСУ 4 грудня повідомлялося про 263 збиті російські гелікоптери.

Джерело: Ракурс


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