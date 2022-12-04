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ВСУ завалили очередной Ка-52 россиян на востоке

ВСУ завалили очередной Ка-52 россиян на востоке (ВИДЕО)

4 дек 2022, 15:58
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На сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.





Повітряні сили повідомили, що приблизно о 14.00 підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Схід» збив російський гелікоптер Ка-52 («Алігатор»).

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило відео бойової роботи українського підрозділу. На ньому збиття Ка-52 показано з відстані до кілометра. У чорну точку, яка наближається, влучила ракета, стався вибух, після чого можна розрізнити силует вертольота, що падає на землю.

Нагадаємо, що у свіжій статистиці Генштабу ЗСУ 4 грудня повідомлялося про 263 збиті російські гелікоптери.

Источник: Ракурс


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