ВСУ завалили очередной Ка-52 россиян на востоке

https://racurs.ua/n177458-vsu-zavalili-ocherednoy-ka-52-rossiyan-na-vostoke-video.html

Ракурс

На сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.

Повітряні сили повідомили, що приблизно о 14.00 підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Схід» збив російський гелікоптер Ка-52 («Алігатор»).

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило відео бойової роботи українського підрозділу. На ньому збиття Ка-52 показано з відстані до кілометра. У чорну точку, яка наближається, влучила ракета, стався вибух, після чого можна розрізнити силует вертольота, що падає на землю.

Нагадаємо, що у свіжій статистиці Генштабу ЗСУ 4 грудня повідомлялося про 263 збиті російські гелікоптери.