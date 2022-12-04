Киевщина и столица возвращаются к графикам отключений

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Від понеділка, 5 грудня, Київська, Донецька, Дніпропетровська та Одеська області повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомила 4 грудня компанія ДТЕК.

Водночас у компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому українців закликають із розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи.

Перехід до графіків стабілізаційних відключень стане можливим завдяки тому, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Київ може перейти на погодинні графіки відключення електрики. Про це також заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв і наголосив, що ситуацію вдалося стабілізувати завдяки меншому споживанню електроенергії. Утім, наголосив, що для повноцінного відновлення пошкодженої окупантами інфраструктури потрібно значно більше часу.

На випадок блекауту МОЗ призупинятиме планові госпіталізації та операції у лікарнях.

В Україні готують до безперебійної роботи два рівні медзакладів, забезпечених енергоживленням та інтернетом, щоб був можливий зв’язок і комунікації у екстрених ситуаціях, розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі єдиного телемарафону.

Перший рівень — коли не буде енергоживлення. Другий рівень — заклади, які працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення, — пояснила вонан.

У МОЗ зазначають, що на час тривалих відключень світла рекомендують призупинити планові госпіталізації та операції для того, щоб не перевантажувати заклади і мати можливість займатися ургентними операціями, тобто такими, які є невідкладними і рятують життя.