Оккупанты атаковали ракетами С-300 Купянск. Фото:

https://racurs.ua/n177480-vrag-udaril-raketami-s-300-po-kupyanske-harkovskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села.

Зокрема, Харківську область ворог 5 грудня обстріляв зенітними ракетами С-300. Під вогнем опинилося місто Куп’янськ, його обстрілювали після 4.00. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль, пошкоджені покрівлі приватних будинків. Крім того, у місті через обстріл загинула жінка. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

А з артилерії росіяни обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Крім того, обласна влада закликала жителів краю бути обачними через міни, бо у Мерефі внаслідок детонації боєприпасів дістав поранення 52-річний чоловік, а у селі Донецьке — 66-річний місцевий мешканець.

Нагадаємо, вночі 4 грудня російські загарбники випустили три ракети по Кривому Рогу, які поцілили у промислове підприємство. Жертвою удару став працівник, його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.