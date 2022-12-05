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Оккупанты атаковали ракетами С-300 Купянск. Фото:
Враг ударил ракетами С-300 по Купянску Харьковской областиhttps://racurs.ua/n177480-vrag-udaril-raketami-s-300-po-kupyanske-harkovskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села.
Зокрема, Харківську область ворог 5 грудня обстріляв зенітними ракетами С-300. Під вогнем опинилося місто Куп’янськ, його обстрілювали після 4.00. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль, пошкоджені покрівлі приватних будинків. Крім того, у місті через обстріл загинула жінка. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
А з артилерії росіяни обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Крім того, обласна влада закликала жителів краю бути обачними через міни, бо у Мерефі внаслідок детонації боєприпасів дістав поранення 52-річний чоловік, а у селі Донецьке — 66-річний місцевий мешканець.
Нагадаємо, вночі 4 грудня російські загарбники випустили три ракети по Кривому Рогу, які поцілили у промислове підприємство. Жертвою удару став працівник, його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.
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