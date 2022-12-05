Оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог. Фото: Валентин Резниченко

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Російська ракетна атака була здійснена по містах Кривий Ріг та Запоріжжя.

Після опівночі 4 грудня окупанти ударили трьома ракетами по Кривому Рогу й поцілили у промислове підприємство. Жертвою удару став працівник, його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Про це 5 грудня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Поранення дістали ще троє осіб, їх доправили до місцевої лікарні. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.

А Нікопольський район знову опинився під вогнем важкої артилерії окупантів. Ворог обстріляв Марганецьку громаду, але ніхто не постраждав.

Крім того, близько опівночі 4 грудня в Запоріжжі пролунали кілька вибухів. Загарбники кількома ракетами атакували об‘єкти промислової та енергетичної інфраструктури міста.

За інформацією в.о. міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 4 грудня російські війська обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області. Обстрілів зазнали чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська.