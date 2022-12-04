Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Валентин Резніченко
Рашисти з «градів» та важкої артилерії обстріляли чотири громади Дніпропетровщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177444-rashysty-z-gradiv-ta-vajkoyi-artyleriyi-obstrilyaly-chotyry-gromady-dnipropetrovschyny-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, вкотре обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни 10 разів обстріляли з «Градів» та важкої артилерії мирні міста та села, — наголошує Резніченко.
Зазначається, що обстрілів зазнали чотири громади:
- Нікопольська;
- Марганецька;
- Червоногригорівська;
- Покровська.
Минулося без загиблих та поранених, — зазначає Резніченко. — У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.
У рештi районів області ніч минула без надзвичайних ситуацій.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...