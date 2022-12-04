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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Валентин Резніченко

Рашисти з «градів» та важкої артилерії обстріляли чотири громади Дніпропетровщини (ФОТО)

4 гру 2022, 09:11
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Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, вкотре обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни 10 разів обстріляли з «Градів» та важкої артилерії мирні міста та села, — наголошує Резніченко.

Зазначається, що обстрілів зазнали чотири громади:

  • Нікопольська;
  • Марганецька;
  • Червоногригорівська;
  • Покровська.

Минулося без загиблих та поранених, — зазначає Резніченко. — У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.

У рештi районів області ніч минула без надзвичайних ситуацій.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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