Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Валентин Резниченко

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Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, вкотре обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни 10 разів обстріляли з «Градів» та важкої артилерії мирні міста та села, — наголошує Резніченко.

Зазначається, що обстрілів зазнали чотири громади:

Нікопольська;

Марганецька;

Червоногригорівська;

Покровська.

Минулося без загиблих та поранених, — зазначає Резніченко. — У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.

У рештi районів області ніч минула без надзвичайних ситуацій.