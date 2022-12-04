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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Валентин Резниченко
Рашисты из «градов» и тяжелой артиллерии обстреляли четыре общины Днепропетровщины (ФОТО)https://racurs.ua/n177444-rashisty-iz-gradov-i-tyajeloy-artillerii-obstrelyali-chetyre-obschiny-dnepropetrovschiny-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, вкотре обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни 10 разів обстріляли з «Градів» та важкої артилерії мирні міста та села, — наголошує Резніченко.
Зазначається, що обстрілів зазнали чотири громади:
- Нікопольська;
- Марганецька;
- Червоногригорівська;
- Покровська.
Минулося без загиблих та поранених, — зазначає Резніченко. — У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.
У рештi районів області ніч минула без надзвичайних ситуацій.
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