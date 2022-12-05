Оккупанты вынуждены экономить снаряды. Фото: ТАСС

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Російські війська відчувають брак боєприпасів для артилерії та танків.

Рівень витрати боєприпасів з боку окупантів безпрецедентний. А розмах бойових дій і інтенсивність бойових дій можна порівняти тільки з періодом Другої світової війни. У підрозділах армії рф вже настає дефіцит снарядів. Про це 5 грудня командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.

Тому окупанти вимушені економити снаряди. У листопаді українські військові відповідали одним артилерійським пострілом на 6−10 їхніх пострілів, то зараз це відношення змінилося. Агресор почав відчувати брак снарядів.

За словами Сирського, українські військові намагаються знищувати боєприпаси окупантів ще перед тим, як вони потраплять на позиції. ЗСУ обстрілюють логістичні шляхи росіян.

Ворог не відчуває себе в безпеці, і під час перевезення боєприпасів ми намагаємося здійснювати вогневий контроль на всьому шляху пересування його логістичних вантажів. Тому вони вимушені економити, — зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ щодня нищать російські склади та позиції. Зокрема, 4 грудня українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.