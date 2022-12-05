Авіація завдала 18 ударів по районах зосередження ворога. Фото: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n177475-aviaciya-zsu-zavdala-18-udariv-po-rayonah-zoseredjennya-voroga-genshtab.html

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Збройні сили України за минулу добу, 4 грудня, відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Авіація ЗСУ в неділю завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Протиповітряна оборона приземлила російський гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотники окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 грудня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії українських Збройних сил уразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об'єкт противника.

За минулу добу ворог завдав сім ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

На Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках з ворожих танків, мінометів та різної артилерії були обстріляні понад 70 населених пунктів.

У Генштабі зазначили, що підтверджено ураження ЗСУ району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад — 10 ліквідованими.

Нагадаємо, українське командування повідомляло, що лікарні окупованого Донецька переповнені пораненими військовими росіянами. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.