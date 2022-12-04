Лікарні Донецька переповнені пораненими військовими росіянами

https://racurs.ua/ua/n177464-likarni-donecka-perepovneni-poranenymy-viyskovymy-rf.html

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Лікарні Донецька переповнені пораненими військовими росіянами. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.

У Новопсковське територіальне медичне об'єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

В окупованому Скадовському районі працівники пошти припинили доставляння виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви й отримувати російські паспорти та громадянство.

Російська армія продовжує наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Протягом доби окупанти завдали двох ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і по населених пунктах уздовж лінії зіткнення.