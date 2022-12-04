У Харкові з’явилось кладовище ракет, якими росіяни обстрілювали місто від початку війни.

Це не художня інсталяція чи артпроєкт. Це «кладовище» снарядів в місті Харків. Так, стільки їх випустила ро*ія по Харкову з 24 лютого. Стільки їх вдарило по мирному, ні в чому не винному населенню. Місцеві кажуть, що ця гора була ледве не вдвічі більшою, але працівники ДСНС поступово почали її розбирати. Майже кожен снаряд з цієї гори — чиєсь зруйноване життя або зруйнована домівка. Вони намагаються нас знищити, але ми все ще стоїмо, — так фотографи Костянтин та Влада Ліберови написали у себе на сторінці в Інстаграм під фото зі складу відстріляних росіянами по Харкову ракет.