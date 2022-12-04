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«Кладовище» снарядів, якими росія бомбила місто Харків з 24 лютого
У Харкові з’явилося «кладовище» снарядів, якими росія бомбила місто з 24 лютого (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177463-u-harkovi-z-yavylosya-kladovysche-snaryadiv-yakymy-rosiya-bombyla-misto-z-24-lutogo.htmlРакурс
У Харкові з’явилось кладовище ракет, якими росіяни обстрілювали місто від початку війни.
Це не художня інсталяція чи артпроєкт. Це «кладовище» снарядів в місті Харків. Так, стільки їх випустила ро*ія по Харкову з 24 лютого. Стільки їх вдарило по мирному, ні в чому не винному населенню. Місцеві кажуть, що ця гора була ледве не вдвічі більшою, але працівники ДСНС поступово почали її розбирати. Майже кожен снаряд з цієї гори — чиєсь зруйноване життя або зруйнована домівка. Вони намагаються нас знищити, але ми все ще стоїмо, — так фотографи Костянтин та Влада Ліберови написали у себе на сторінці в Інстаграм під фото зі складу відстріляних росіянами по Харкову ракет.
Українські слідчі зібрали тисячі уламків ракет, касетних бомб і снарядів, якими російські військові обстрілювали Харків, щоб надати докази воєнних злочинів росії в Україні. Зібрані уламки досліджують експерти та слідчі Міжнародного кримінального суду.
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