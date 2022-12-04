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В Харькове появилось «кладбище» снарядов, которыми россия бомбила город с 24 февраля – удары по Харькову

В Харькове появилось «кладбище» снарядов, которыми россия бомбила город с 24 февраля (ФОТО)

4 дек 2022, 17:44
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У Харкові з’явилось кладовище ракет, якими росіяни обстрілювали місто від початку війни.





Це не художня інсталяція чи артпроєкт. Це «кладовище» снарядів в місті Харків. Так, стільки їх випустила ро*ія по Харкову з 24 лютого. Стільки їх вдарило по мирному, ні в чому не винному населенню. Місцеві кажуть, що ця гора була ледве не вдвічі більшою, але працівники ДСНС поступово почали її розбирати. Майже кожен снаряд з цієї гори — чиєсь зруйноване життя або зруйнована домівка. Вони намагаються нас знищити, але ми все ще стоїмо, — так фотографи Костянтин та Влада Ліберови написали у себе на сторінці в Інстаграм під фото зі складу відстріляних росіянами по Харкову ракет.

Українські слідчі зібрали тисячі уламків ракет, касетних бомб і снарядів, якими російські військові обстрілювали Харків, щоб надати докази воєнних злочинів росії в Україні. Зібрані уламки досліджують експерти та слідчі Міжнародного кримінального суду.

Источник: Ракурс


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