США изменили переданные Украине HIMARS, чтобы ВСУ не достали ими по Москве

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США модифікували реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані Україні, щоб їх не можна було використовувати для запуску ракет великої дальності.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб.

Адміністрація Байдена вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою.

З червня Сполучені Штати надали українським силам 20 пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи (Himars) і великий запас ракет із супутниковим керуванням із дальністю майже 50 миль.

Ці ракети, відомі як керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), використовувалися для ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних засобів і командних центрів на території України.

Але пускові установки Himars мають унікальну функцію, яка не дозволяє їм стати ще більш потужними бойовими системами. Представники США кажуть, що Пентагон модифікував пускові установки, щоб вони не могли запускати ракети великої дальності, включно з ракетами тактичної ракетної системи армії США або ATACMS, радіус дії яких становить майже 200 миль.

WDJ у зв’язку з цим пише, що інформація про раніше не розголошені модифікації показує, наскільки далеко адміністрація Байдена пішла, щоб збалансувати свою підтримку українських сил і ризик ескалації з Москвою. Вона також відображає побоювання посадових осіб адміністрації щодо того, що їхній український партнер може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території росії зі зброї, наданої США.

Нагадаємо, США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Але модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки Himars, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел — наприклад, країн, які придбали зброю у США, а також Україна не зможе використовувати ці пускові установки для стрільби іншими типами ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдалося їх виробити чи придбати.

Пентагон відмовився коментувати зміни, які, за словами офіційних осіб США, їх апаратного та програмного забезпечення цих РСЗВ.

З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам, — сказав бригадний ВВС. Генерал Патрік Райдер, речник Пентагону. — Сполучені Штати залишаються відданими наданню Україні можливостей, необхідних для протидії російській агресії".

M142 HIMARS (абр. від англ. High Mobility Artillery Rocket System — високомобільна артилерійська ракетна система) — американська реактивна артилерійська система, полегшена версія M270 зі зменшенням вогневого потенціалу, але збереженням того самого арсеналу та захисту персоналу. Призначена для тактики «стріляй — і — тікай».