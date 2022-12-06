ВСУ уничтожили 61 крылатую ракету, 510 россиян и пять танков за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n177508-vsu-unichtojili-61-krylatuu-raketu-510-rossiyan-i-pyat-tankov-za-sutki-genshtab.html

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Збройні сили України знищили впродовж минулої доби 61 крилату ракету, 510 росіян і п’ять ворожих танків. Про це 6 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців росії з 24 лютого по 6 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 92 тис. 200 (+510) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 929 (+5 од.);

бойових броньованих машин — 5 тис. 905 (+5 од.);

артилерійських систем — 1 тис. 915 (+1 од.);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 587 (+5 од.);

крилатих ракет — 592 (+61 од.);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 505 (+8 од.).

Нагадаємо, за даними американського «Інституту вивчення війни», окупанти продовжують поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводити наступальні операції в районі Авдіївки — Донецька. ЗСУ атакують на лінії Сватове — Кремінна.