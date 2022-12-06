Залужный воинам ВСУ - Я горд служить бок о бок с вами

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У День Збройних сил України головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав незламних воїнів.

Про що я думаю, а точніше про кого я думаю у День Збройних Сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже майже років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю, — вказав Залужний.

Він додав, що саме цей шлях веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Головнокомандувач переконаний, що на цьому шлях не має місця для страху чи зневіри.

Щодня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч-о-пліч зі мною кращі. Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу, — підсумував Залужний.

Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

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