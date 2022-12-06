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Ракурс
В беларуси «планово» проверяют боеготовность вооруженных сил

В беларуси «планово» проверяют боеготовность вооруженных сил

6 дек 2022, 11:20
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Міністерство оборони підконтрольної росії білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Про це повідомила прес-служба міноборони сусідньої країни.





У військовому відомстві стверджують, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні, а також підвищити злагодженість органів військового управління. Також білоруські солдати повинні навчитися діяти у різних ситуаціях, а командири — удосконалити практичні навички.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.

Нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.

Источник: Ракурс


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