В білорусі “планово” перевіряють бойову готовність збройних сил

https://racurs.ua/ua/n177512-v-bilorusi-planovo-pereviryaut-boyovu-gotovnist-zbroynyh-syl.html

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Міністерство оборони підконтрольної росії білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Про це повідомила прес-служба міноборони сусідньої країни.

У військовому відомстві стверджують, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні, а також підвищити злагодженість органів військового управління. Також білоруські солдати повинні навчитися діяти у різних ситуаціях, а командири — удосконалити практичні навички.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.

Нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.