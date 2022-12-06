Ракурсhttps://racurs.ua/
В білорусі “планово” перевіряють бойову готовність збройних сил
В білорусі «планово» перевіряють бойову готовність збройних силhttps://racurs.ua/ua/n177512-v-bilorusi-planovo-pereviryaut-boyovu-gotovnist-zbroynyh-syl.htmlРакурс
Міністерство оборони підконтрольної росії білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Про це повідомила прес-служба міноборони сусідньої країни.
У військовому відомстві стверджують, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні, а також підвищити злагодженість органів військового управління. Також білоруські солдати повинні навчитися діяти у різних ситуаціях, а командири — удосконалити практичні навички.
Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.
Нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.
.