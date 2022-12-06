Украина вернула тела 49 павших воинов - Мининтеграции

В Україну повернули тіла 49 полеглих воїнів. Про це 6 грудня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти вдалося повернути 827 загиблих військовослужбовців.

6 грудня відбулася чергова передача тіл полеглих захисників України.

Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними — справа честі!, — наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.