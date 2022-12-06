Один из ударов координировали украинские спецназовцы близ аэродрома рф — NYT

https://racurs.ua/n177519-odin-iz-udarov-koordinirovali-ukrainskie-specnazovcy-bliz-aerodroma-rf-nyt.html

Ракурс

Один з ударів по російських аеродромах координували українські спецпризначенці, які перебували поблизу — вони допомогли скерувати безпілотники на цілі. Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який спілкувався на умовах анонімності.

Як стверджує джерело NYT, Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази — аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво».

Безпілотники нібито були запущені з української території, і принаймні один з ударів був нанесений за допомогою спецпризначенців поблизу бази.

Нагадаємо, 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора — «це відповідальність держави-агресора».