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Ракурс
Один из ударов координировали украинские спецназовцы близ аэродрома рф — NYT

Один из ударов координировали украинские спецназовцы близ аэродрома рф — NYT

6 дек 2022, 13:40
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Один з ударів по російських аеродромах координували українські спецпризначенці, які перебували поблизу — вони допомогли скерувати безпілотники на цілі. Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який спілкувався на умовах анонімності.





Як стверджує джерело NYT, Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази — аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво».

Безпілотники нібито були запущені з української території, і принаймні один з ударів був нанесений за допомогою спецпризначенців поблизу бази.

Нагадаємо, 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора — «це відповідальність держави-агресора».

Источник: Ракурс


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