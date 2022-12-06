Осужденный за помощь рф брат царева просит, чтобы его обменяли

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Служба безпеки України довела вину брата екс-нардепа зрадника України олега царьова Михайла у тероризмі. За матеріалами СБУ, до реального строку ув’язнення засуджено колаборанта, який готував вибухи на Дніпропетровщині.

Тепер брат царьова просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні воєнних злочинців росії. Поплічник окупантів отримав п’ять років позбавлення волі, оскільки співпрацював зі слідством.

Він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Дніпропетровській області. Зокрема, він готував серію вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф.

Нагадаємо, 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали місцевого колаборанта — соратника зрадника іллі киви Миколу Волика.