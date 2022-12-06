Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Засуджений за допомогу рф брат царьова просить, щоб його обміняли

Засуджений за допомогу рф брат царьова просить, щоб його обміняли (ВІДЕО)

6 гру 2022, 14:45
999

Служба безпеки України довела вину брата екс-нардепа зрадника України олега царьова Михайла у тероризмі. За матеріалами СБУ, до реального строку ув’язнення засуджено колаборанта, який готував вибухи на Дніпропетровщині.





Тепер брат царьова просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні воєнних злочинців росії. Поплічник окупантів отримав п’ять років позбавлення волі, оскільки співпрацював зі слідством.

Він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Дніпропетровській області. Зокрема, він готував серію вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф.

Нагадаємо, 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали місцевого колаборанта — соратника зрадника іллі киви Миколу Волика.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів