Количество еще оккупированных населенных пунктов Харьковщины назвали в полиции

Рашисти продолжают оккупировать часть населенных пунктов Харьковской области, фото: полиция Харьковщины

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Ракурс

На Харківщині тимчасово окупованими залишаються 28 населених пунктів області, в яких мешкають 200−300 людей.

Про це сьогодні, 6 грудня, під час зустрічі поліції з представниками ООН заявив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Після обстрілів в деяких селах немає жодного вцілілого житлового будинку. В місті Харкові військові рф з початку війни майже повністю зруйнували масовим бомбардуванням найбільший спальний район — Північну Салтівку, де мешкали 400 тисяч громадян. Це геноцид українського народу з боку росії, — наголосив Тимошко

У поліції зазначили, що з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого на Харківщині загинули понад 1,6 тис. людей, серед них 74 дитини. За три місяці деокупації ексгумовано понад 900 тіл людей, встановлено 25 місць, де рашисти вчиняли катування та тортури.

Харків 6 грудня місто Харків відвідали Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк та голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.