москва может готовить вторую волну мобилизации. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n177543-moskva-mojet-gotovit-vtoruu-volnu-mobilizacii-isw.html

Ракурс

Другу хвилю мобілізації можуть готувати в російській федерації.

У кремлі зараз намагається налаштувати росіян на майбутні хвилі мобілізації. Однак таке рішення не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для війни проти України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, загони територіальної оборони вже почали формувати у бєлгородській та курській областях. Таким чином російське командування наражає на війну багатьох мирних жителів під абсурдним приводом загрози наземного наступу України на прикордонні райони рф.

Зазначається, що кремлівські пропагандисти вже почали висувати схожі неправдоподібні теорії. А російські чиновники навіть розробили рекламу так званої спеціальної військової операції, яку раніше показували лише у віддалених містах і селищах влітку під час кампаній з вербування окупантів.

Аналітики вважають, що цього все ж недостатньо, щоб переконати росіян у необхідності додаткової мобілізації. Нагадують, якою була реакція громадян рф на рекламу щодо набору добровольців протягом літа.

У звіті йдеться про те, що кремль ризикує ще більше зашкодити своїй довірі, оголошуючи мобілізацію, яку передбачили неофіційні джерела, але не обговорювали російські офіційні особи.

В ISW наголошують, що рф не здатна одночасно та якісно готувати сотні тисяч мобілізованих — і це проблема, з якою неминуче зіткнеться володимир путін, якщо вирішити оголосити загальну мобілізацію або її другу хвилю.

Нагадаємо, з 21 вересня, коли в росії оголосили часткову мобілізацію, до Казахстану в’їхали понад 400 тис. росіян. А до грузії після оголошення мобілізації виїхали близько 700 тис. громадян.